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17:47, 7 апреля 2025Бывший СССР

Минобороны показало кадры атаки дронов на танк Abrams ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры атаки дронов на танк Abrams ВСУ
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Российские дроны вывели из строя танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Кадры атаки на американскую бронетехнику в своем Telegram-канале опубликовало Министерство обороны России.

«Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" вывели из строя очередной танк "Абрамс" ВСУ, пытавшийся вести огонь по позициям российских подразделений», — говорится в сообщении.

Как видно на опубликованных Минобороны кадрах, после атаки техника серьезно пострадала. В частности, оказалась сломана одна из гусеничных цепей танка.

Ранее стало известно, что предназначенные для ВСУ австралийские танки M1A1 Abrams застряли в Польше. Отмечается, что это произошло из-за того, что условием передачи техники была поставка Австралии от США новой версии машин М1А2, затянувшаяся после смены администрации в Вашингтоне.

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