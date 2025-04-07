Минобороны показало кадры атаки дронов на танк Abrams ВСУ

Минобороны России опубликовало кадры атаки дронов на танк Abrams ВСУ

Российские дроны вывели из строя танк Abrams Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Кадры атаки на американскую бронетехнику в своем Telegram-канале опубликовало Министерство обороны России.

«Расчеты FPV-дронов группировки войск "Север" вывели из строя очередной танк "Абрамс" ВСУ, пытавшийся вести огонь по позициям российских подразделений», — говорится в сообщении.

Как видно на опубликованных Минобороны кадрах, после атаки техника серьезно пострадала. В частности, оказалась сломана одна из гусеничных цепей танка.

Ранее стало известно, что предназначенные для ВСУ австралийские танки M1A1 Abrams застряли в Польше. Отмечается, что это произошло из-за того, что условием передачи техники была поставка Австралии от США новой версии машин М1А2, затянувшаяся после смены администрации в Вашингтоне.