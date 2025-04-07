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13:09, 7 апреля 2025Путешествия

Мужчина в военной форме пригрозил «порезать экипаж» на борту российского самолета

Мужчина пригрозил порезать экипаж на борту летевшего в Сочи самолета
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Мужчина в военной форме пригрозил «порезать экипаж» в самолете российской авиакомпании. Об этом пишет Telegram-канал Aviaincident.

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Сочи Boeing 737-800 6 апреля. Агрессивный пассажир пообещал расправиться с сотрудниками перевозчика, если лайнер не прилетит в аэропорт назначения по расписанию.

Несмотря на случившееся командир воздушного судна продолжил выполнение рейса и запросил полицию по прибытии. Сигнал бедствия он не объявлял.

В результате самолет благополучно приземлился в сочинской авиагавани. О судьбе дебошира не сообщается.

Ранее россиянин в состоянии алкогольного опьянения ударил возлюбленную в самолете. Инцидент произошел на борту летевшего из Москвы в Екатеринбург лайнера авиакомпании «Уральские авиалинии».

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