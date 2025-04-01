Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
18:02, 1 апреля 2025Путешествия

Пьяный россиянин ударил возлюбленную локтем в глаз в самолете за потерянное кольцо

Пассажир «Уральских авиалиний» ударил возлюбленную в глаз за потерю кольца
Фариза Бацазова
Фариза Бацазова

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Россиянин в состоянии алкогольного опьянения ударил возлюбленную в самолете. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Екатеринбург лайнера авиакомпании «Уральские авиалинии» в понедельник вечером, 31 марта. Во время полета пассажирка со слезами на глазах обратилась к бортпроводнику с просьбой пересадить ее от пьяного спутника на другой ряд, где находились их общие знакомые.

Материалы по теме:
«Я будто сам вырыл себе могилу» Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
«Я будто сам вырыл себе могилу»Путешествия подорожали в разы и вынудили россиян брать кредиты. Чем это может обернуться?
10 декабря 2021
Обратная сторона рая. Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
Обратная сторона рая.Кто подсадил весь мир на путешествия и почему это не так хорошо, как кажется?
24 апреля 2022

Сидевшие рядом люди видели, как мужчина ударил ее локтем прямо в глаз. Отмечается, что причиной стало потерянное девушкой в салоне самолета кольцо.

Уже после посадки воздушного судна в аэропорту назначения членам экипажа сообщили, что на борту началась драка. Об этом сразу же уведомили пилотов, которые вызвали наряд полиции.

В пресс-службе перевозчика заявили, что бортпроводники не знали, кто именно затеял потасовку. Очевидцы произошедшего уверены, что драка была между дебоширом и его другом «за честь девушки».

Ранее турист напал на жену во время частного круиза в Европе и пошел под суд. Драка на борту яхты попала на видео.

    Обсудить
    Последние новости

    Лавров анонсировал новую встречу России и США

    В Польше задержали украинца по подозрению в шпионаже в пользу России

    Познер анонсировал новый проект на Первом канале

    Политика Трампа напугала путешественников

    Названо неожиданное последствие импортных пошлин на автомобили для США

    В России захотели ограничить выдачу банковских карт

    44-летняя Жизель Бюндхен показала фигуру в откровенном наряде спустя месяц после родов

    Пенсионер решил поплавать под водой в Индонезии и был найден бездыханным

    В России нашли средневековый подземный ход

    У экс-замглавы МЧС Краснодарского края изъяли активы на 360 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше