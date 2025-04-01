Пьяный россиянин ударил возлюбленную локтем в глаз в самолете за потерянное кольцо

Россиянин в состоянии алкогольного опьянения ударил возлюбленную в самолете. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».
Непредвиденная ситуация произошла на борту летевшего из Москвы в Екатеринбург лайнера авиакомпании «Уральские авиалинии» в понедельник вечером, 31 марта. Во время полета пассажирка со слезами на глазах обратилась к бортпроводнику с просьбой пересадить ее от пьяного спутника на другой ряд, где находились их общие знакомые.
Сидевшие рядом люди видели, как мужчина ударил ее локтем прямо в глаз. Отмечается, что причиной стало потерянное девушкой в салоне самолета кольцо.
Уже после посадки воздушного судна в аэропорту назначения членам экипажа сообщили, что на борту началась драка. Об этом сразу же уведомили пилотов, которые вызвали наряд полиции.
В пресс-службе перевозчика заявили, что бортпроводники не знали, кто именно затеял потасовку. Очевидцы произошедшего уверены, что драка была между дебоширом и его другом «за честь девушки».
Ранее турист напал на жену во время частного круиза в Европе и пошел под суд. Драка на борту яхты попала на видео.