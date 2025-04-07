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18:20, 7 апреля 2025Интернет и СМИ

На известную российскую журналистку напали обезьяны

Журналистка Жигалова заявила, что на нее напали обезьяны во Вьетнаме
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Шоу Воли / Rutube

Известная российская журналистка и блогерша Алена Жигалова, известная как ведущая YouTube-шоу «Алена, Блин», рассказала, как на нее напали обезьяны во время отдыха во Вьетнаме в 2011 году. Подробности она раскрыла в выпуске «Шоу Воли», доступном на Rutube.

Жигалова вспомнила, что инцидент произошел на острове обезьян в бухте Халонг. По словам журналистки, она подошла сфотографировать животных, а те набросились на нее. Блогерша заявила, что обезьяны прыгнули ей на руки и спину.

Журналистка добавила, что от нападения животных у нее остались шрамы. «Я думала, что это был самый худший день в моей жизни на этом отдыхе во Вьетнаме», — пожаловалась она.

Ранее Жигалова призналась, что заимствовала идеи у журналистки Ксении Собчак. Она заявила, что решила пригласить на интервью коуча Инну Тлиашинову после беседы Собчак с «королевой марафонов» Еленой Блиновской.

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