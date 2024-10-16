Популярная российская журналистка призналась в заимствовании идей у Собчак

Журналистка Жигалова призналась в заимствовании идей для интервью у Собчак

Известная российская блогерша, ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» Алена Жигалова заявила о заимствовании идей для интервью у журналистки Ксении Собчак. Подробностями она поделилась в выпуске шоу «ДаДа — НетНет», запись доступна во «ВКонтакте».

Жигалова рассказала, что долгое время к ней на интервью за деньги хотела попасть коуч и блогерша Инна Тлиашинова. «Я никак ее не брала на интервью ни за какие коврижки», — отметила журналистка.

Позже, по словам ведущей проекта «Алена, блин!», Собчак выпустила интервью с автором онлайн-марафонов Еленой Блиновской. «При всей моей нелюбви к Ксении Собчак, я понимаю, что это огромная удача, как оно сделано, как там себя Блиновская показала, и мне захотелось чуть-чуть слямзить идею и тоже позвать кого-нибудь [из этой сферы]», — призналась журналистка.

Тогда Жигалова решила пригласить на интервью Тлиашинову. «Она согласилась за одну секунду. (...) У нас было феерическое интервью», — заключила она.

Интервью с Блиновской вышло на YouTube-канале Собчак в январе 2022 года. В ходе беседы Собчак довела блогершу до истерики замечаниями и неудобными вопросами, в результате чего Блиновская пригрозила ей «плюнуть в рожу». Блогерша также обвинила Собчак в обесценивании ее продукта.