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11:42, 7 апреля 2025Мир

На Западе назвали условие начала ядерного конфликта с Россией

Риттер: Харрис развязала бы ядерный конфликт с Россией в 2025 году
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Bonnie Cash / Pool / CNP / Globallookpress.com

Экс-кандидат в президенты США Камала Харрис развязала бы ядерный конфликт с Россией летом 2025 года, если бы победила на выборах главы государства. Об этом заявил экс-разведчик Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер в эфире шоу 69 X Minutes.

«Если бы Камала Харрис победила на этих выборах, я считаю, что к этому лету мы бы уже были вовлечены в глобальный ядерный конфликт с Россией из-за Украины», — отметил военный аналитик.

Риттер подчеркнул, что победа президента США Дональда Трампа снизила риск ядерной эскалации из-за ситуации вокруг украинского кризиса.

4 апреля Риттер заявил, что Трампу в переговорах с президентом России Владимиром Путиным остается лишь добросовестно признать поражение США на Украине. Таким образом он ответил на вопрос о том, остались ли у американского лидера хоть какие-то козыри в переговорах с Москвой.

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