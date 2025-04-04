В США назвали переговоры Трампа и Путина «заведомо проигрышной партией»

Риттер о переговорах Трампа и Путина: Это заведомо проигрышная партия

Президенту США Дональду Трампу в переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным остается лишь добросовестно признать поражение США на Украине. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Так Риттер ответил на вопрос ведущего Эндрю Наполитано о том, остались ли у американского лидера хоть какие-то козыри в переговорах с Москвой.

«Почти никаких. Это заведомо проигрышная партия»,— подчеркнул он.

Кроме того, Риттер отметил, что у Трампа остался единственный козырь в противостоянии с российским лидером Владимиром Путиным — добросовестность.

Ранее верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи заявил, что Россия является «хронической угрозой для США».