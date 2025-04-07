Названа новая угроза для США

Политолог Межуев: США имеют все признаки цветной революции

Президент США Дональд Трамп может столкнуться с новой угрозой для себя, так как страна имеет все признаки гипотетического начала «цветной революции». Об этом заявил политолог, доцент философского факультета МГУ имени Ломоносова Борис Межуев, комментируя прошедшие против американского лидера протесты, передает газета «Взгляд».

«Говорить о "цветной революции" в США пока преждевременно, хотя и есть многие ее признаки. Во-первых, акции хорошо продуманы и организованы. Во-вторых, кампанию в некотором смысле возглавил [экс-президент США Барак] Обама. У него очень хороший рейтинг, и его мнение учитывается в либеральной среде», — отметил исследователь.

При этом Межуев подчеркнул, что сейчас цель протестов не добиться свержения Трампа, а заставить хозяина Белого дома скорректировать свою внутреннюю и внешнюю политику. При этом он указал, что одним из требований митингующих является усиление давления на Россию.

5 апреля в США начались крупные демонстрации против политики Трампа. Демонстранты выступили против введенных президентом пошлин. До начала этих акций о политике президента негативно высказались экс-глава Белого дома Барак Обама и бывшая вице-президент США Камала Харрис.