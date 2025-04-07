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12:13, 7 апреля 2025Культура

Названа официальная причина смерти Паши Техника

Тайские врачи назвали официальную причину смерти рэпера Паши Техника
Андрей Шеньшаков

Фото: Athit Perawongmetha / Reuters

Российский рэпер Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, умер от легочной инфекции. Об этом сообщил директор ушедшего из жизни артиста Марк Яровный со ссылкой на полученные в больнице Таиланда документы.

«Наконец-то удалось забрать документы из клиники. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция», — написал менеджер в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно об отправке тела Паши Техника в Москву. Сообщалось, что покойного артиста доставят в Москву 9 апреля.

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