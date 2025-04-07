Названа официальная причина смерти Паши Техника

Российский рэпер Павел Ивлев, известный под псевдонимом Паша Техник, умер от легочной инфекции. Об этом сообщил директор ушедшего из жизни артиста Марк Яровный со ссылкой на полученные в больнице Таиланда документы.
«Наконец-то удалось забрать документы из клиники. В свидетельстве о смерти стоит заключение тайских врачей: легочная инфекция», — написал менеджер в своем Telegram-канале.
Ранее стало известно об отправке тела Паши Техника в Москву. Сообщалось, что покойного артиста доставят в Москву 9 апреля.