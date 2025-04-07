Названы самые значимые аспекты секса

Ученые из Индианского университета выяснили, что больше всего в сексе людям нравится не оргазм, а чувство близости и эмоциональная связь с партнером. Исследование основано на ответах более 4000 человек в возрасте от 18 до 91 года. Об этом сообщает Daily Mail.

Участников попросили в свободной форме описать, что им больше всего нравится в сексе с партнером. Исследователи классифицировали ответы по 22 основным темам. На первом месте оказалась категория «близость и интимность» — ее упомянули 912 человек. Респонденты описывали близость как ощущение «потери себя в моменте» и как «глубокую эмоциональную связь».

На втором месте оказались конкретные сексуальные практики: поцелуи, оральный секс и объятия. Далее следовали «физическое удовольствие», «желание доставить удовольствие партнеру» и «чувства любви и заботы». Оргазм оказался лишь на шестом месте.

В исследовании также выявили различия между мужчинами и женщинами. Женщины чаще упоминали доверие, комфорт, ощущение поддержки и повышение самооценки. Некоторые также связывали секс с пользой для здоровья, называя его формой физической активности. Мужчины чаще говорили о своих сексуальных фантазиях.

Некоторые респонденты также сказали, что получают наибольшее удовольствие во время секса от факта возможности продолжения рода.

По словам авторов, восприятие сексуальности намного шире, чем просто оргазм. Это важно учитывать и в образовании, и в терапии, чтобы лучше понимать желания и потребности людей в интимной жизни.