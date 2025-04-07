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17:08, 7 апреля 2025Экономика

Немецкий автогигант прекратил поставки в США

Spiegel: Audi прекратил поставки автомобилей в США из-за пошлин Трампа
Кирилл Луцюк

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Немецкий автопроизводитель Audi решил приостановить поставки своей продукции в США из-за пошлин, которые ввел глава Белого дома Дональд Трамп. Об этом сообщило издание Der Spiegel.

По его данным, представитель компании уже отправил соответствующее письмо дилерам. Кроме того, все транспортные средства, ввезенные в США после 2 апреля, временно задержат и не будут передавать дилерам.

Как отметили в компании, сейчас на складах Audi в США находятся больше 37 тысяч автомобилей. Пошлины на них не распространяются, и поэтому они могут поступить в продажу. Предполагается, что этих запасов хватит примерно на два месяца. Издание также отметило, что у Audi нет собственных производственных мощностей в США. Всю продукцию приходится импортировать.

Ранее сообщалось, что Audi до 2029 года уволит в Германии 7,5 тысячи работников. Так руководство автогиганта надеется снизить годовые траты более чем на миллиард евро.

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