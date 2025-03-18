Немецкий производитель машин решил уволить тысячи человек

Делльнер: До 2029 года Audi сократит 7,5 тысячи рабочих мест в Германии

До 2029 года компания Audi сократит в Германии 7,5 тысячи рабочих мест. О решении уволить ряд сотрудников заявил глава немецкого производителя машин Гернот Делльнер, его цитирует «Интерфакс».

Сокращения проведут для увеличения производительности и рентабельности Audi. Согласно планам, компания должна снизить свои годовые траты более чем на миллиард евро.

В первую очередь увольнять планируют административный персонал, а не работников предприятий, подчеркнул Делльнер. Увольнений по операционным причинам не будет до конца 2033 года. На текущий момент в Audi трудятся более 87 тысяч человек по всему миру, из них 54 тысячи — в Германии.

Также сокращать сотрудников планируют в Bosch: немецкий концерн анонсировал дальнейшие увольнения на фоне сокращения прибыли до вычета процентов и налогов в 2024 году в полтора раза — с 4,8 до 3,2 миллиарда евро. По словам гендиректора Штефана Хартунга, сокращений не удастся избежать из-за сложной ситуации на рынке, растущей конкуренции с Китаем, неопределенности потребителей и перехода от машин с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям.