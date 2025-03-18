Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:46, 18 марта 2025Экономика

Немецкий производитель машин решил уволить тысячи человек

Делльнер: До 2029 года Audi сократит 7,5 тысячи рабочих мест в Германии
Вячеслав Агапов

Фото: Laszlo Balogh / Reuters

До 2029 года компания Audi сократит в Германии 7,5 тысячи рабочих мест. О решении уволить ряд сотрудников заявил глава немецкого производителя машин Гернот Делльнер, его цитирует «Интерфакс».

Сокращения проведут для увеличения производительности и рентабельности Audi. Согласно планам, компания должна снизить свои годовые траты более чем на миллиард евро.

В первую очередь увольнять планируют административный персонал, а не работников предприятий, подчеркнул Делльнер. Увольнений по операционным причинам не будет до конца 2033 года. На текущий момент в Audi трудятся более 87 тысяч человек по всему миру, из них 54 тысячи — в Германии.

Также сокращать сотрудников планируют в Bosch: немецкий концерн анонсировал дальнейшие увольнения на фоне сокращения прибыли до вычета процентов и налогов в 2024 году в полтора раза — с 4,8 до 3,2 миллиарда евро. По словам гендиректора Штефана Хартунга, сокращений не удастся избежать из-за сложной ситуации на рынке, растущей конкуренции с Китаем, неопределенности потребителей и перехода от машин с двигателями внутреннего сгорания к электромобилям.

Это интересно!
    Обсудить
    Последние новости

    Пехота ВСУ пошла в атаку на границе Белгородской области накануне разговора Путина и Трампа. Что там сейчас происходит?

    Названы способы распознать деменцию

    В Киеве после взрывов загорелись склады

    19-летний сын Хайди Клум приспустил штаны на полуголом фото для журнала

    Российская пенсионерка потратила на замену счетчика почти 800 тысяч рублей

    В Раде рассказали о полученных от СССР уроках Зеленского

    Россиянам назвали запрещенную для покупки на маткапитал недвижимость

    Мошенники придумали новую схему обмана россиян

    Более 100 человек заболели из-за таинственной пены на пляже

    «Балтика» отказалась от планов купить региональных пивоваров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше