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15:04, 7 апреля 2025Силовые структуры

Обманувших российских страховщиков на 12 миллионов участников банды осудили

В Москве суд приговорил участников банды за обман страховщиков на 12 млн рублей
Варвара Митина (редактор)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Хорошевский районный суд Москвы приговорил троих участников банды, которые инсценировали аварии и обманули таким образом страховщиков на 12 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказали в столичной прокуратуре.

Речь идет о 33-летнем Мигране Сагателяне, 30-летней Аиде Аракеловой и 31-летней Наталье Поляковой. В зависимости от роли и степени участия в совершении преступлений они признаны виновными по статьям 30, 159.5 («Покушение на мошенничество в сфере страхования») и 159.5 («Мошенничество в сфере страхования») УК РФ.

Сагателяна приговорили к пяти годам колонии общего режима, а Аракелову и Полякову — к четырем годам колонии общего режима.

Правоохранители выяснили, что Сагателян, являясь руководителем преступной группы, организовывал инсценировки дорожно-транспортных происшествий и представлял в страховые компании недостоверные сведения об авариях и необходимых выплатах.

Аракелова и Полякова предоставляли ему реквизиты своих банковских карт и были номинальными владельцами «пострадавших» машин, хотя в реальности их на месте аварии не было. Женщины оформили на Сагателяна доверенности на право обращения в страховые компании для получения выплат.

Ущерб от действий злоумышленников оценили более чем в 12 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае осудят автоподставщика за обман страховых на 20 миллионов рублей.

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