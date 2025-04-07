WSJ: В США 79 % сторонников республиканцев выступают против помощи Украине

В США 79 процентов сторонников Республиканской партии выступают против продолжения помощи Украине. Они не хотят и дальше предоставлять Киеву финансовую поддержку, такие результаты показал опрос общественного мнения, проведенный для газеты The Wall Street Journal (WSJ).

В то же время 83 процента участников опроса, поддерживающих Демократическую партию, высказались за продолжение военной поддержки Украины.

Опрос продемонстрировал крайнюю степерь поляризации мнений в американском обществе. Это затронуло и другие вопросы: 81 процент республиканцев придерживаются идеи прекратить тратить налоги американцев на безопасность союзников США, а 83 процента демократов придерживаются иной точки зрения, называя союзников источником мощи страны.

Кроме того, 77 процентов сторонников Республиканской партии выступили за предложенные американским лидером Дональдом Трампом торговые пошлины, тогда как большинство демократов (93 процента) акцентировали внимание на возможных негативных последствиях этой меры для США.

Ранее в Польше раскрыли судьбу Украины после отказа ее президента Владимира Зеленского от сделки с США по природным ресурсам. «Теперь Украина борется только за степень, масштаб и вектор вассальной зависимости», — говорится в статье Myśl Polska.