РВ: Перешедшие на сторону РФ бойцы ВСУ сжигают технику НАТО в боях у Покровска

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), перешедшие на сторону России, в составе батальона имени Максима Кривоноса сжигают технику производства стран НАТО в боях у Покровска. Список разбитой техники, а также кадры ее уничтожения опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (РВ).

Так, военнослужащие уничтожили танк Т-64 и БМП-1 в районе населенного пункта Лысовка, танк Т-72 рядом с Миролюбовкой, БТР-82А в Муравке, БТР YPR-765 вблизи Новосергеевки, бронеавтомобиль Senator и три автомобиля в городе Красноармейск, БТР «VAB» неподалеку от Орехово, БТР «М-113» около Троитского, БММ «MaxxPro» и октокоптер в районе Удачного. Также российские бойцы сожгли минометы недалеко от населенных пунктов Новопавловка и Гришино.

Ранее сообщалось, что ВСУ бросили технику НАТО на прорыв приграничной линии укреплений в Белгородской области. Видео запечатлело, как украинский десант высаживается около «зубов дракона» и в этот же момент рядом с боевой машиной разрывается снаряд.