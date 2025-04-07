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10:07, 7 апреля 2025Силовые структуры

Поджегшие два релейных шкафа в Тюмени мужчина и женщина попали на видео

МВД показало момент поджога двух релейных шкафов в Тюмени
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Парочку обвинили в теракте за поджоги на железной дороге в российском регионе

Пара, которая подожгла два релейных шкафа на перегоне станций Утяшево — Тюмень, попала на видео. Ролик «Ленте.ру» предоставили в пресс-службе МВД.

На кадрах видно, как мужчина и женщина, одетые в темную одежду, направляются к железнодорожной станции. Там они поджигают сначала один релейный шкаф, затем — второй. Когда оба шкафа вспыхивают, злоумышленники убегают с места преступления.

Сообщение о возгорании оборудования, отвечающего за регулирование движения железнодорожных составов, поступило в полицию от машиниста вечером 25 марта. Преступники были задержаны по горячим следам — ими оказались молодой человек 2005 года рождения и его сожительница 1993 года рождения.

Уточняется, что злоумышленники подожгли релейные шкафы за 40 тысяч рублей по заданию из мессенджера. В отношении них возбуждено уголовное дело о теракте.

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