Парочку обвинили в теракте за поджоги на железной дороге в российском регионе

МВД: В Тюмени пара подожгла шкафы на ж/д за вознаграждение, им вменили теракт

Сотрудники МВД и ФСБ задержали жителей Тюмени — мужчину и женщину за поджог двух релейных шкафов на перегоне станций Утяшево — Тюмень. Об этом ТАСС сообщили в управлении на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

В отношении молодого человека 2005 года рождения и его сожительницы 1993 года рождения возбуждено уголовное дело о теракте. Им грозит до 20 лет лишения свободы.

Вечером 25 марта в дежурную часть полиции поступило сообщение от машиниста о возгорании оборудования, отвечающего за регулирование движения железнодорожных составов. Прибывшие на место ЧП правоохранители обнаружили следы обуви, пластиковую бутылку с остатками горючей жидкости и обрывки бумаги для розжига. Также поджигатели попали в объектив камер видеонаблюдения. По горячим следам силовики нашли их.

На допросе задержанные пояснили, что неизвестный предложил им подзаработать, убедив, что шкафы застрахованы и он хочет получить выплату за их повреждение. Парочку арестовали.

3 апреля сообщалось, что суд приговорил двух поджигателей релейного шкафа на железной дороге в Саратовской области к 12 и 14 годам лишения свободы.