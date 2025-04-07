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07:08, 7 апреля 2025Экономика

Полная стоимость потребкредитов в феврале снизилась

НБКИ: Полная стоимость потребкредитов в феврале упала впервые с июля 2024 года
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Полная стоимость потребительских кредитов (ПСК) в феврале 2025 года снизилась на 0,5 процентного пункта по сравнению с январем и составила 36 процентов. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что снижение данного показателя в феврале текущего года было зафиксировано впервые с июля 2024 года.

В НБКИ подчеркнули, что по сравнению с февралем 2024 года полная стоимость потребкредитов существенно выросла — на 8,7 процентного пункта.

Среди десяти регионов — лидеров по выдаче потребкредитов весомее всего показатель снизился в Краснодарском крае (-2,2 процентного пункта), Ростовской области (-1,7 процентного пункта ), Санкт-Петербурге (-1,2 процентного пункта ), Республике Татарстан (-0,9 процентного пункта ), а также Свердловской области (-0,9 процентного пункта ).

Между тем, что в некоторых регионах был зафиксирован рост: в Челябинской (+1,1 процентного пункта ) и Тюменской областях (с ХМАО и ЯНАО) (+0,2 процентного пункта) областях.

Ранее главный экономист «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин заявил, что ключевая ставка в России снизится до 16 процентов до конца 2025 года. Ставки по вкладам при этом снизятся уже весной.

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