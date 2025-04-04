Названы сроки снижения ставки в России до 16 процентов

Экономист Кузьмин: Ключевая ставка в России снизится до 16 % до конца 2025-го

Ключевая ставка в России снизится до 16 процентов до конца 2025 года. Сроки смягчения денежно-кредитной политики (ДКП) назвал главный экономист «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин, его цитирует РИА Новости.

По словам эксперта, ключевую ставку «как раньше», ниже десяти процентов в обозримой перспективе ждать не стоит — для этого необходимы существенные улучшения геополитической ситуации. Однако она может заметно снизиться уже до конца года. Ставки по вкладам при этом снизятся уже весной.

Ключевую роль здесь сыграло решение Банка России в конце декабря не повышать ключевую ставку. Тогда все ждали, что она вырастет до 23-24 процентов, но этого не произошло. И рынок это воспринял как то, что пик ставки с высокой долей вероятности уже достигнут. И банки перестали закладывать ее дальнейший рост в своих условиях по кредитам и депозитам», — пояснил Кузьмин.

В то же время глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин полагает, что руководство Центробанка (ЦБ) начнет постепенно смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) не раньше второй половины 2025 года. Таким реалиям способствуют нынешние макроэкономические реалии, например высокая инфляция.

Сейчас ключевая ставка держится на рекордно высоком уровне. В марте 2025-го руководство регулятора в третий раз сохранило показатель на уровне в 21 процент, мотивируя это недостаточными темпами ослабления инфляционного давления на национальную экономику. Смягчать ДКП не дают значительный дисбаланс спроса и предложения, а также сохраняющийся кадровый дефицит.