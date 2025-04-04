В России спрогнозировали сроки снижения ключевой ставки

Глава РСПП Шохин: ЦБ начнет снижать ключевую ставку во второй половине года

Руководство Центробанка (ЦБ) с большой долей вероятности начнет постепенно смягчать денежно-кредитную политику (ДКП) не раньше второй половины 2025 года. Такой прогноз дал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, его слова приводит ТАСС.

Регулятор вряд ли будет снижать ключевую ставку в ближайшие несколько месяцев. Этому не способствуют нынешние макроэкономические реалии. Инфляция, в частности, продолжает оставаться на высоком уровне, посетовал Шохин. «Экономика адаптируется, но инфляция остается примерно на том же самом уровне (конца 2024 года — прим. «Ленты.ру»)», — пояснил глава РСПП.

На встрече с президентом России Владимиром Путиным, которая состоялась в декабре прошлого года, обсуждалась необходимость сохранения ключевой ставки на рекордном высоком уровне в 21 процент до апреля 2025-го. За это время представители промышленной отрасли успели адаптироваться к ней, однако время для ее снижения пока не настало, резюмировал Шохин.

Ключевая ставка в России держится на рекордно высоком уровне с октября 2024 года. В марте 2025-го руководство регулятора в третий раз сохранило ее на отметке в 21 процент. В ЦБ объяснили свое решение недостаточными темпами ослабления инфляционного давления на национальную экономику. Более стремительной динамике, отметили в регуляторе, не способствуют ряд факторов, включая значительный дисбаланс спроса и предложения, а также сохраняющийся кадровый дефицит.

Что касается инфляции, в ЦБ ожидают ее выхода на пиковый уровень в апреле-мае. На этом фоне глава регулятора Эльвира Набиуллина не исключила повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях совета директоров. В нынешних условиях ее снижение привело бы к новому взлету цен, подчеркнула она.