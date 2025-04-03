ЦБ назвал условие нового взлета цен в России

Набиуллина: Снижение ставки при высокой инфляции приведет к новому взлету цен

Снижение ключевой ставки в нынешних реалиях является несвоевременным и повлекло бы за собой ряд негативных последствий для российской экономики. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

В настоящее время годовая инфляция в России продолжает находиться на высоком уровне. Текущие темпы роста потребительских цен в стране пока не позволяют перейти к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП). Снижение ключевой ставки по итогам мартовского заседания в конечном счете привело бы к новому взлету потребительских цен, предупредила Набиуллина.

Она назвала подобные последствия «печальными» для российской экономики. По этой причине руководство регулятора решило вновь сохранить ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых. «Всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее, но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка», — заключила Набиуллина.

Ранее она заявила, что ЦБ по-прежнему рассматривает вариант с повышением ключевой ставки. На мартовском заседании ее снижение даже не обсуждалось, подчеркнула Набиуллина. Постепенному ослаблению ДКП не способствуют ряд факторов, включая сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения, а также кадровый дефицит. Если повторится прошлогодний сценарий с усилением инфляционного давления, руководство регулятора в еще большей степени ужесточит денежно-кредитную политику.