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10:56, 3 апреля 2025Экономика

ЦБ назвал условие нового взлета цен в России

Набиуллина: Снижение ставки при высокой инфляции приведет к новому взлету цен
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Снижение ключевой ставки в нынешних реалиях является несвоевременным и повлекло бы за собой ряд негативных последствий для российской экономики. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

В настоящее время годовая инфляция в России продолжает находиться на высоком уровне. Текущие темпы роста потребительских цен в стране пока не позволяют перейти к ослаблению денежно-кредитной политики (ДКП). Снижение ключевой ставки по итогам мартовского заседания в конечном счете привело бы к новому взлету потребительских цен, предупредила Набиуллина.

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Она назвала подобные последствия «печальными» для российской экономики. По этой причине руководство регулятора решило вновь сохранить ключевую ставку на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых. «Всем бы хотелось, чтобы ставки снижались быстрее, но наивно полагать, что ключевая ставка — это такая волшебная палочка», — заключила Набиуллина.

Ранее она заявила, что ЦБ по-прежнему рассматривает вариант с повышением ключевой ставки. На мартовском заседании ее снижение даже не обсуждалось, подчеркнула Набиуллина. Постепенному ослаблению ДКП не способствуют ряд факторов, включая сохраняющийся дисбаланс спроса и предложения, а также кадровый дефицит. Если повторится прошлогодний сценарий с усилением инфляционного давления, руководство регулятора в еще большей степени ужесточит денежно-кредитную политику.

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