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10:44, 3 апреля 2025Экономика

ЦБ оценил перспективы ключевой ставки

Набиуллина: ЦБ по-прежнему рассматривает возможность повышения ключевой ставки
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress.com

Руководство Центробанка (ЦБ) по-прежнему рассматривает вариант с повышением ключевой ставки по итогам ближайших заседаний совета директоров. Об этом заявила глава российского регулятора Эльвира Набиуллина, ее слова приводит ТАСС.

Она отметила, что подобный вариант все еще находится «на столе» у руководства ЦБ. При обсуждении перспектив ключевой ставки будет учитываться в первую очередь динамика проинфляционных факторов, пояснила Набиуллина. «На столе, что называется, все еще повышение ставки, если, как это было в прошлом году, реализуются инфляционные риски», — резюмировала глава Банка России.

Если повторится прошлогодний сценарий с усилением инфляционного давления на национальную экономику, добавила она, руководство ЦБ будет ужесточать свою денежно-кредитную политику (ДКП). При этом подходить к повышению ключевой ставки нужно «с большой осторожностью», подчеркнула Набиуллина.

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Ключевая ставка продолжает находиться на рекордно высоком уровне в 21 процент годовых с октября 2024-го. В последний раз совет директоров регулятора сохранял планку по итогам мартовского заседания. Переходить к постепенному ослаблению ДКП пока преждевременно, отметили в ЦБ, так как инфляционное давление снизилось недостаточно.

Кроме того, на внутреннем рынке все еще наблюдается значительный дисбаланс спроса и предложения на фоне кадрового дефицита. Что касается инфляции, то в регуляторе ожидают ее выхода на пиковый уровень в апреле-мае. Следующее заседание совета директоров Банка России по ключевой ставке состоится 25 апреля.

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