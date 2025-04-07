Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:47, 7 апреля 2025Интернет и СМИ

Популярного телеведущего раскритиковали из-за пошлой шутки о 90-летней актрисе

Daily Mail: Пошлую шутку ведущего Кордена о 90-летней актрисе назвали неловкой
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Джеймс Корден

Джеймс Корден. Фото: Andrew Kelly / Reuters

Знаменитый комик и телеведущий Джеймс Корден подвергся критике и-за шутки, намекающей на сексуальную связь между 90-летней актрисой Джуди Денч и 84-летним доктором и бывшим главным врачом-инфекционистом США Энтони Фаучи. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Корден произнес шутку с сексуальным подтекстом на церемонии по вручении наград за достижения в сфере науки Breakthrough Prize в Лос-Анджелесе. «Сегодня та ночь, когда Голливуд и наука сливаются воедино, не считая того волшебного вечера, когда у доктора Фаучи был секс на одну ночь с Джуди Денч», — сказал комик.

Гости мероприятия встретили его шутку холодно. Сразу после этого камера показала реакцию сидящей в зале актрисы Оливии Уайлд, которая подняла брови и открыла рот от изумления. В СМИ шутку Кордена назвали неловкой и грубой. Журналисты отметили, что ранее телеведущему уже приходилось извиняться за неудачную шутку. В тот раз он пошутил об осужденном за сексуальные преступления кинопродюсере Харви Вайнштейне.

Ранее сообщалось, что британскую телеведущую Кейт Лоулер раскритиковали за ее жалобу на громкую сирену скорой помощи. Лоулер попросила уменьшить громкость сигнала после того, как ее репортаж был прерван звуками сирены скорой помощи

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине заговорили о тревожной тенденции в экономике. С чем связан кризис и что грозит стране?

    В ДНР из-за ударов ВСУ пострадали несколько человек

    Посольство России в Лондоне ответило на сообщения об угрозе подлодкам

    Известная актриса назвала главное отличие москвичей от жителей других городов

    Еврокомиссия предложила ввести ответные пошлины на товары из США

    Белоруссия и Россия договорились о рефинансировании отдельных кредитов

    На Украине отреагировали на акцию УЕФА в честь погибшего на СВО российского футболиста

    Российская гимнастка опубликовала обнаженные фото

    Стало известно о появлении колумбийских наемников на границе с Россией

    Гинеколог из Воронежа возглавил администрацию сирийского президента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше