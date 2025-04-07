Популярного телеведущего раскритиковали из-за пошлой шутки о 90-летней актрисе

Daily Mail: Пошлую шутку ведущего Кордена о 90-летней актрисе назвали неловкой

Знаменитый комик и телеведущий Джеймс Корден подвергся критике и-за шутки, намекающей на сексуальную связь между 90-летней актрисой Джуди Денч и 84-летним доктором и бывшим главным врачом-инфекционистом США Энтони Фаучи. На это обратило внимание издание Daily Mail.

Корден произнес шутку с сексуальным подтекстом на церемонии по вручении наград за достижения в сфере науки Breakthrough Prize в Лос-Анджелесе. «Сегодня та ночь, когда Голливуд и наука сливаются воедино, не считая того волшебного вечера, когда у доктора Фаучи был секс на одну ночь с Джуди Денч», — сказал комик.

Гости мероприятия встретили его шутку холодно. Сразу после этого камера показала реакцию сидящей в зале актрисы Оливии Уайлд, которая подняла брови и открыла рот от изумления. В СМИ шутку Кордена назвали неловкой и грубой. Журналисты отметили, что ранее телеведущему уже приходилось извиняться за неудачную шутку. В тот раз он пошутил об осужденном за сексуальные преступления кинопродюсере Харви Вайнштейне.

Ранее сообщалось, что британскую телеведущую Кейт Лоулер раскритиковали за ее жалобу на громкую сирену скорой помощи. Лоулер попросила уменьшить громкость сигнала после того, как ее репортаж был прерван звуками сирены скорой помощи