Правительство поддержало проект об ужесточении наказания за переезд без ведома военкомата

Правительство поддержало новые штрафы за несообщение в военкомат о переезде

Правительство России поддержало законопроект о новых штрафах, которые предлагается ввести за несообщение в военкомат о переезде. Копия проекта отзыва на ужесточение наказания есть в распоряжении РИА Новости.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом замечания до принятия Государственной думой во втором чтении», — говорится в документе.

Законопроект предлагает повысить до 20 тысяч рублей размер штрафа за несообщение в военкомат о переезде. Штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей полагается выносить тем гражданам, которые не предоставили данные о переезде на новое, не подтвержденное регистрацией, место пребывания, где они собираются находиться более трех месяцев.

25 марта Госдума в первом чтении одобрила законопроект об ужесточении наказания за переезд без ведома военкомата. Его 13 февраля внесли в нижнюю палату парламента депутаты во главе с руководителем комитета по обороне Андреем Картаполовым.