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01:04, 7 апреля 2025Бывший СССР

Премьер Грузии назвал реальным воссоединение с Абхазией и Осетией

Премьер Грузии Кобахидзе назвал реальным воссоединение с Абхазией и Осетией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал реальным воссоединение с Абхазией и Осетией. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Имеди», пишет ТАСС.

По его словам, для этого Грузия должна проявить терпение и руководствоваться этим терпением в своей политике. Он также добавил, что решение данного вопроса будет зависеть от различных факторов, однако «при правильной политике все возможно».

Ранее председатель комитета парламента Грузии по внешним связям, депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Николоз Самхарадзе заявил, что ключом к вопросу по Абхазии и Южной Осетии станет вывод Российских войск. Парламентарий добавил, что Москва ускорила реализацию инфраструктурных проектов в непризнанных республиках, а также усилила контроль над ними.

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