В Грузии назвали ключ к решению вопроса по Абхазии и Южной Осетии

Депутат Самхарадзе: Вопрос Абхазии и Южной Осетии не решится в ближайшее время

Ключом к вопросу по Абхазии и Южной Осетии для Грузии станет вывод Российских войск. Такое мнение в интервью румынскому изданию Adevarul высказал председатель комитета парламента Грузии по внешним связям, депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Николоз Самхарадзе.

По его словам, данный вопрос не решится в ближайшее время. Парламентарий также подчеркнул, что Россия ускорила реализацию инфраструктурных проектов в непризнанных республиках, а также усилила контроль над ними.

«Ключом к решению вопроса (...) является вывод российских войск с этих (...) территорий, Абхазии и Осетии. Я не думаю, что Россия намерена сделать это в ближайшем будущем», — отметил политик.

Ранее Самхарадзе заявил, что у России нет друзей или пророссийских политических объединений в Грузии. Он также отказался считать Россию дружественным для республики государством.