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14:41, 1 апреля 2025Бывший СССР

В Грузии назвали ключ к решению вопроса по Абхазии и Южной Осетии

Депутат Самхарадзе: Вопрос Абхазии и Южной Осетии не решится в ближайшее время
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / «Лента.ру»

Ключом к вопросу по Абхазии и Южной Осетии для Грузии станет вывод Российских войск. Такое мнение в интервью румынскому изданию Adevarul высказал председатель комитета парламента Грузии по внешним связям, депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Николоз Самхарадзе.

По его словам, данный вопрос не решится в ближайшее время. Парламентарий также подчеркнул, что Россия ускорила реализацию инфраструктурных проектов в непризнанных республиках, а также усилила контроль над ними.

«Ключом к решению вопроса (...) является вывод российских войск с этих (...) территорий, Абхазии и Осетии. Я не думаю, что Россия намерена сделать это в ближайшем будущем», — отметил политик.

Ранее Самхарадзе заявил, что у России нет друзей или пророссийских политических объединений в Грузии. Он также отказался считать Россию дружественным для республики государством.

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