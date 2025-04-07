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10:35, 7 апреля 2025Бывший СССР

Пушилин рассказал о продвижении ВС России в ДНР

Пушилин: ВС России продвигаются в Часовом Яре и окрестностях Дзержинска
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские военные продвигаются в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

«Если говорить о горячих точках, то у нас по-прежнему это остается Часов Яр и Дзержинск (украинское название — Торецк), вернее окрестности Дзержинска, где противник пытается контратаковать», — рассказал Пушилин.

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) безуспешно пытаются удержать продвижение российских подразделений. Глава ДНР также отметил успехи армии России на красноармейском, краснолиманском и великоновоселковском направлениях.

Ранее стало известно о продвижении ВС РФ в Харьковской области. Оно было зафиксировано у села Каменка и населенного пункта Красное Первое.

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