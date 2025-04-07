Раскрыта стоимость летнего отдыха «все включено» в Европе

АТОР раскрыл список самых бюджетных стран Европы для отдыха в all inclusive

Греция, Черногория, Кипр, Испания и Италия оказались самыми бюджетными странами Европы для отдыха по системе «все включено». Стоимость таких путешествий раскрыли в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, остановиться на неделю в отелях all inclusive в Греции летом 2025 года можно за 190,6 тысячи рублей на двоих с перелетом. Аналогичная поездка в Черногорию обойдется от 204,2 тысячи.

Самый дешевый тур на Кипр в июне стоит от 230,5 тысячи рублей на двоих. Сопоставимые по стоимости предложения можно найти и в Испании. При этом Италия оказалась самой дорогой страной из списка. Недельное путешествие в формате «все включено» обойдется от 330 тысяч рублей за двоих.

Ранее россиянам назвали способы сэкономить на путешествиях. Значительно снизить расходы позволяет раннее бронирование.