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18:16, 7 апреля 2025Моя страна

Редкий рубль выставили на продажу за 10 миллионов

«Татар-информ»: В Казани продают редкий рубль за 10 миллионов
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Татарстане продают уникальную монету за миллионы рублей. Об этом сообщает «Татар-информ».

Редкий нумизматический экземпляр появился в продаже в Казани: на онлайн-площадке объявлений выставлена монета номиналом один рубль, датированная 1727 годом. Продавец оценил ее в 10 миллионов рублей.

На аверсе (лицевой стороне) монеты изображен молодой император Петр II, правивший всего три года. Реверс украшен четырьмя пересекающимися буквами «П» и коронами, характерными для пробных чеканов той эпохи.

Как указано в описании к лоту, данный экземпляр полностью соответствует уникальной пробной монете Петра II, описанной в трудах нумизмата Рандольфа Зандера.

Во времена краткого правления Петра II в обращение попали лишь отдельные пробные рубли. Известны два их типа: один — с монограммой на реверсе, другой — с двуглавым орлом. Существуют и редкие разновидности монет с монограммами, выполненные в серебре, — к одной из таких и относится данный экземпляр.

Ранее стало известно, что в России начали продавать 200-рублевые купюры за тысячи и миллионы рублей. Это связано не только с уникальными номерами банкноты, но и с изменением дизайна, заявил эксперт в области нумизматики Александр Якушечкин.

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