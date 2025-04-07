Редкий рубль выставили на продажу за 10 миллионов

«Татар-информ»: В Казани продают редкий рубль за 10 миллионов

В Татарстане продают уникальную монету за миллионы рублей. Об этом сообщает «Татар-информ».

Редкий нумизматический экземпляр появился в продаже в Казани: на онлайн-площадке объявлений выставлена монета номиналом один рубль, датированная 1727 годом. Продавец оценил ее в 10 миллионов рублей.

На аверсе (лицевой стороне) монеты изображен молодой император Петр II, правивший всего три года. Реверс украшен четырьмя пересекающимися буквами «П» и коронами, характерными для пробных чеканов той эпохи.

Как указано в описании к лоту, данный экземпляр полностью соответствует уникальной пробной монете Петра II, описанной в трудах нумизмата Рандольфа Зандера.

Во времена краткого правления Петра II в обращение попали лишь отдельные пробные рубли. Известны два их типа: один — с монограммой на реверсе, другой — с двуглавым орлом. Существуют и редкие разновидности монет с монограммами, выполненные в серебре, — к одной из таких и относится данный экземпляр.

Ранее стало известно, что в России начали продавать 200-рублевые купюры за тысячи и миллионы рублей. Это связано не только с уникальными номерами банкноты, но и с изменением дизайна, заявил эксперт в области нумизматики Александр Якушечкин.