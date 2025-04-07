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19:21, 7 апреля 2025Моя страна

Редкое астрономическое явление увидят жители российского региона

Жители Владимирской области смогут наблюдать редкое микролуние
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Vasily Fedosenko / Reuters

Жителей Владимирской области ждет редкое небесное явление и метеорный дождь. Об этом сообщает телеканал «ГТРК Владимир».

Необычное астрономическое явление — микролуние — жители российского региона смогут увидеть вечером 13 апреля. В этот день полная Луна окажется на максимальном расстоянии от Земли, из-за чего будет казаться зрительно меньше.

Как пояснил профессор Института космических исследований РАН Сергей Богачев, уменьшение видимого размера Луны достигает около 10 процентов, и внимательные наблюдатели легко заметят разницу. Микролуние — редкий спутник привычного полнолуния, и его появление связано с эллиптической орбитой Луны.

Увидеть это явление сможет любой желающий — достаточно выйти на улицу после захода солнца. Никаких специальных приборов не потребуется.

А уже в ночь с 22 на 23 апреля небо украсит пик метеорного потока Лириды. Этот звездопад считается одним из самых эффектных весенних астрономических событий. Благоприятные условия наблюдения обеспечит Луна, которая будет находиться в фазе последней четверти и не помешает сиянию метеоров своим светом.

Ранее новосибирский астрофотограф Алексей Поляков запечатлел галактику M101, известную как Вертушка. Удивительные снимки, на которых хорошо можно разглядеть красные туманности, он выложил в соцсетях.

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