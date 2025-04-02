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16:30, 2 апреля 2025Моя страна

Астрофотографу удалось снять Вертушку в небе над Новосибирском

Новосибирский астрофотограф Поляков снял спиральную галактику Вертушка M101
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: European Space Agency & NASA

Новосибирский фотограф Алексей Поляков запечатлел галактику M101, известную как Вертушка. Удивительные снимки он выложил в соцсети «ВКонтакте» 1 апреля.

«Находится в 21 миллионе световых лет от нас. Диаметр около 170 тысяч световых лет. Содержит примерно 1 триллион звезд, что втрое больше нашей галактики», — отметил фотограф.

Астрофотограф также рассказал, что ему удалось хорошо запечатлеть красные туманности. Он пояснил, что эти области содержат большое количество водорода, как туманности внутри Млечного Пути. В число последних входит Большая Туманность Ориона и Лагуна. «В них происходят активные процессы», — заключил россиянин.

По словам автора, съемка проходила в двух местах, удаленных от Новосибирска на 65 и 100 километров. В беседе с НГС Алексей рассказал, что для создания этих кадров ему понадобилось три ночи.

Как сообщает портал Spacegid, галактика была открыта французским астрономом Пьером Мешеном в 1781 году. Она находится в созвездии Большой Медведицы. При этом название «Вертушка» появилось не случайно, а из-за ярко выраженной спиральной формы, которую можно увидеть даже через телескоп среднего размера.

Ранее астроном-любитель и астрофотограф Константин Гончаров запечатлел в небе над Барнаулом полярное сияние, напоминающее бензиновые разводы. В свою очередь житель Уфы снял на телефон полет самой яркой за 100 лет кометы.

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