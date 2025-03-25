«Бензиновые разводы» заметили в небе над российским городом

Астрофотограф запечатлел полярное сияние в небе над Барнаулом

Астроном-любитель и астрофотограф Константин Гончаров запечатлел в небе над Барнаулом полярное сияние, напоминающее бензиновые разводы. Кадры появились в сообществе «Наблюдательный Барнаул» во «ВКонтакте».

Отмечается, что сияние наблюдали в ночь на 23 марта, астрофотограф вел съемку за Барнаулом, чтобы городская засветка неба не помешала наблюдениям. «Сейчас поток солнечного излучения и заряженных частиц уменьшается и магнитная буря постепенно прекращается», — говорится в подписи к публикации.

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