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14:30, 25 марта 2025Моя страна

«Бензиновые разводы» заметили в небе над российским городом

Астрофотограф запечатлел полярное сияние в небе над Барнаулом
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: страница «Наблюдательный Барнаул» во Вконтакте

Астроном-любитель и астрофотограф Константин Гончаров запечатлел в небе над Барнаулом полярное сияние, напоминающее бензиновые разводы. Кадры появились в сообществе «Наблюдательный Барнаул» во «ВКонтакте».

Отмечается, что сияние наблюдали в ночь на 23 марта, астрофотограф вел съемку за Барнаулом, чтобы городская засветка неба не помешала наблюдениям. «Сейчас поток солнечного излучения и заряженных частиц уменьшается и магнитная буря постепенно прекращается», — говорится в подписи к публикации.

Ранее семья из Китая, уже год путешествующая по России, рассказала о своих планах. Путешественники ведут прямые трансляции из интересных мест в России. Вечером 5 декабря прошлого года они остановились в Карасуке в Новосибирской области, чтобы отдохнуть и подкрепиться.

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