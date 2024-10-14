Россиянин снял на телефон полет самой яркой за 100 лет кометы

Житель Уфы снял на телефон полет самой яркой за 100 лет кометы

Житель Уфы снял на телефон полет самой яркой за 100 лет кометы. Об этом пишет телеканал UTV в своем Telegram.

Сообщается, что россиянин стал свидетелем редкого астрономического явления, которое заметил в Октябрьском районе города. Мужчина смог запечатлеть пролетающую комету C/2023 A3, которую называют самой яркой за последний век.

По словам сотрудников местного планетария, уфимцы также смогут понаблюдать за кометой сегодня. Уточняется, что ее заход ожидается в 20:37, в течение часа (с 19:30 до 20:00) она будет видна невооруженным взглядом.

«Как только стемнеет, посмотрите на небо: не так высоко над горизонтом на западе будет видна яркая звезда — это Арктур из Волопаса. От него мысленно опускаемся к горизонту и от этой точки отмеряем примерно 18-20 градусов влево. И идем вверх: на высоте примерно девяти градусов внимательно всматриваемся в небо. Будет видно компактное не очень яркое пятнышко и размытый хвост», — рассказали эксперты.

Ранее в октябре комету запечатлели на фото в небе над Приморским краем. Астрофотограф Илья Палиенко заявил, что в дальнейшем комета будет удаляться от Земли и Солнца, и ее блеск будет снижаться.