Россиянин снял на телефон полет самой яркой за 100 лет кометы

Житель Уфы снял на телефон полет самой яркой за 100 лет кометы. Об этом пишет телеканал UTV в своем Telegram.
Сообщается, что россиянин стал свидетелем редкого астрономического явления, которое заметил в Октябрьском районе города. Мужчина смог запечатлеть пролетающую комету C/2023 A3, которую называют самой яркой за последний век.
По словам сотрудников местного планетария, уфимцы также смогут понаблюдать за кометой сегодня. Уточняется, что ее заход ожидается в 20:37, в течение часа (с 19:30 до 20:00) она будет видна невооруженным взглядом.
«Как только стемнеет, посмотрите на небо: не так высоко над горизонтом на западе будет видна яркая звезда — это Арктур из Волопаса. От него мысленно опускаемся к горизонту и от этой точки отмеряем примерно 18-20 градусов влево. И идем вверх: на высоте примерно девяти градусов внимательно всматриваемся в небо. Будет видно компактное не очень яркое пятнышко и размытый хвост», — рассказали эксперты.
Ранее в октябре комету запечатлели на фото в небе над Приморским краем. Астрофотограф Илья Палиенко заявил, что в дальнейшем комета будет удаляться от Земли и Солнца, и ее блеск будет снижаться.