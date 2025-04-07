Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:32, 7 апреля 2025Интернет и СМИ

Россиян с мерзнущими руками предупредили об опасности серьезных заболеваний

Невролог Виноградова заявила, что руки могут мерзнуть из-за сахарного диабета
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Iuliia Pilipeichenko / Shutterstock / Fotodom

Врач-невролог Татьяна Виноградова и доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко предупредили россиян с холодными руками об опасности серьезных заболеваний. Выпуск с предостережениями специалисток доступен на платформе «Смотрим».

Одной из самых частых причин мерзнущих рук может стать сахарный диабет, заявила Виноградова. Она объяснила, что в результате этого заболевания повреждаются сосуды, из-за чего кровь хуже поступает к конечностям. Врач добавила, что при диабете в руках и ногах также будет ощущаться покалывание или «горение».

Шаповаленко добавила, что постоянно холодные руки могут быть и у людей с проблемами щитовидной железы. Другими признаками заболевания этого органа считаются невозможность похудеть даже на диетах, сухость кожи и ломкость волос и ногтей, уточнила она.

Кроме того, отметили врачи, конечности часто мерзнут у людей с тяжелыми формами атеросклероза и сердечной недостаточностью.

Ранее врачи Елена Малышева и Герман Гандельман рассказали россиянам, как определить у себя тяжелые заболевания. Они посоветовали провести пальцами по нитке, чтобы понять, есть ли у человека сахарный диабет.

    Обсудить
    Последние новости

    Трамп осудил «бомбардировки» Украины

    Названа причина скандала с секретным чатом Белого дома

    В Подмосковье школьник захотел пройти испытание из известного сериала и проткнул себе ногу

    В Киеве оценили возможность возвращения украинцев из-за рубежа

    Главврач российской больницы задержан за взятки в размере более миллиона рублей

    Россиян с мерзнущими руками предупредили об опасности серьезных заболеваний

    Избыток популярного витамина оказался опасен для нервной системы

    Названа цена энергетической свободы Европы от России

    SpaceX, ULA и Blue Origin выиграли контракты на 54 военных запуска

    Россияне резко заинтересовались отдыхом в одном регионе страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше