Россиян с мерзнущими руками предупредили об опасности серьезных заболеваний

Невролог Виноградова заявила, что руки могут мерзнуть из-за сахарного диабета

Врач-невролог Татьяна Виноградова и доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко предупредили россиян с холодными руками об опасности серьезных заболеваний. Выпуск с предостережениями специалисток доступен на платформе «Смотрим».

Одной из самых частых причин мерзнущих рук может стать сахарный диабет, заявила Виноградова. Она объяснила, что в результате этого заболевания повреждаются сосуды, из-за чего кровь хуже поступает к конечностям. Врач добавила, что при диабете в руках и ногах также будет ощущаться покалывание или «горение».

Шаповаленко добавила, что постоянно холодные руки могут быть и у людей с проблемами щитовидной железы. Другими признаками заболевания этого органа считаются невозможность похудеть даже на диетах, сухость кожи и ломкость волос и ногтей, уточнила она.

Кроме того, отметили врачи, конечности часто мерзнут у людей с тяжелыми формами атеросклероза и сердечной недостаточностью.

Ранее врачи Елена Малышева и Герман Гандельман рассказали россиянам, как определить у себя тяжелые заболевания. Они посоветовали провести пальцами по нитке, чтобы понять, есть ли у человека сахарный диабет.