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18:35, 11 января 2024Интернет и СМИ

Россиянам назвали простые способы определить у себя серьезные болезни

Фото: Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, назвали россиянам простые способы определить у себя сахарный диабет и другие серьезные заболевания. В эфире передачи «Жить здорово!» на Первом канале они рассказали, какие три простых теста можно пройти дома. Выпуск доступен на сайте телеканала.

В качестве первого теста Гандельман предложил поместить руки в тарелку с холодной водой или со льдом. «Если ваши руки побелели и в течение короткого времени, когда вы их вытащили, не вернулись к нормальному цвету, это говорит, что, возможно, у вас есть синдром или болезнь Рейно», — заявил он.

Малышева предупредила, что в запущенном состоянии эта болезнь может привести к ампутации пальцев. Специалисты добавили, что синдром Рейно успешно лечится, если вовремя его обнаружить.

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Второй тест, по словам врачей, позволит выявить нарушения в работе сердца. Гандельман посоветовал подняться по лестнице в подъезде до второго этажа. Если при подъеме возникают одышка и жжение в груди, то это может свидетельствовать о стенокардии. При появлении этих симптомов ведущие призвали обращаться к врачу.

Специалисты также рекомендовали пройти тест с ниткой, чтобы определить наличие сахарного диабета. Для этого нужно закрыть глаза и провести ниткой по кончикам пальцев. Если человек ничего не почувствует, то это значит, что у него может быть сахарный диабет, объяснила Малышева.

Ранее Малышева и Гандельман в программе «Жить здорово!» предупредили о привычке, которая может спровоцировать проблемы с сердцем. Они заявили, что пребывание на морозе в легкой одежде может вызывать мерцательную аритмию.

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      Олег Давыдов
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