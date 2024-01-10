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13:48, 10 января 2024Интернет и СМИ

Врачи предупредили о провоцирующей проблемы с сердцем распространенной привычке

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущий, кардиолог Герман Гандельман, в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что пребывание на морозе в легкой одежде может провоцировать развитие мерцательной аритмии. Выпуск передачи, в котором медики предупредили о связи этой распространенной привычки и проблем с сердцем, доступен на сайте телеканала.

«В тот момент, когда мы встречаемся с морозом, весь организм напрягается и может возникнуть мерцательная аритмия», — рассказал Гандельман. По его словам, зимой частота приступов мерцательной аритмии увеличивается.

Кардиолог объяснил, что основная реакция оргазма на мороз — сохранить тепло, активировать систему, которая суживает сосуды, что увеличивает нагрузку на сердце. «Главный принцип — одеваться тепло», — подчеркнула Малышева. «Сегодня мы знаем, что это [привычка легко одеваться] провоцирует приступы аритмии», — заключил Гандельман.

Ранее Малышева и Гандельман назвали отеки ног и одышку неочевидными признаками проблем с сердцем. Специалисты рекомендовали при отеках ног в первую очередь пройти УЗИ сердца, от результатов которого будет зависеть дальнейшее лечение.

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      Олег Давыдов
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