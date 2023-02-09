Малышева назвала неочевидный признак проблем с сердцем

Врач Елена Малышева назвала отеки ног и одышку признаками проблем с сердцем

Доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева, а также кардиолог Герман Гандельман в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвали отек ног и одышку неочевидными признаками проблем с сердцем. Выпуск доступен на платформе Rutube.

Малышева рассказала, что отеки на ногах у людей, у которых этот недуг сопровождаются одышкой, являются проявлением сердечной недостаточности и неспособности сердца перекачать кровь. «Когда сердце работает плохо, кровь застаивается и уходит глубоко в ноги, поэтому они отекают», — объяснил Гандельман.

Специалисты рекомендовали при отеках ног в первую очередь пройти УЗИ сердца, от результатов которого будет зависеть дальнейшее лечение. «Эхокардиография — это ключевое обследование, которое мы делаем в первую очередь в таких случаях», — отметил кардиолог.

Ранее врач и телеведущий Сергей Агапкин назвал еще один неочевидный признак проблем с сердцем. В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» специалист заявил, что о сердечных заболеваниях может свидетельствовать посинение ногтей.

Помимо этого, доктор Александр Мясников назвал нетипичным признаком проблем с сердцем зубную боль. Как объяснил телеврач, боль в области сердца может отдавать в челюсть.