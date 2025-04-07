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13:12, 7 апреля 2025Интернет и СМИ

Россияне бросились писать об Овечкине из-за его рекорда

Пользователи «ВКонтакте» заполнили соцсеть постами об Овечкине из-за его рекорда
Антон Похиляк
Антон Похиляк (редактор отдела оперативной информации)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Пользователи «ВКонтакте» заполнили интернет постами о хоккеисте Александре Овечкине из-за его рекорда по голам в регулярном чемпионате НХЛ, сообщили в соцсети.

По их данным, интерес к форварду «Вашингтон Кэпиталс» резко вырос в последние два месяца: с февраля по март число упоминаний увеличилось на 67 процентов, а в апреле — на 226 процентов (по сравнению с февралем).

Всего россияне с начала года сделали во «ВКонтакте» более 100 тысяч публикаций об Овечкине — их посмотрели более 232 миллиона раз, оставив к ним около 5,1 миллиона реакций, включая более 475 тысяч комментариев.

Более 31 тысячи публикаций содержат слова поддержки и гордости. Овечкина называют одним из лучших хоккеистов современности, отмечают его выдающиеся снайперские способности, называют кумиром для юных хоккеистов и будущим членом Зала славы. «ВКонтакте» также выпустила специальные эмодзи-статусы в честь рекорда россиянина — их можно установить в профиле.

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