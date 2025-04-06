Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки. Хоккеист забросил 895-ю шайбу в ворота российского вратаря

Александр Овечкин забросил 895-ю шайбу и побил рекорд канадца Уэйна Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Россиянин забил рекордную шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс» в середине второго периода.

Овечкин забросил 895 шайб в 1487 матчах в карьере и стал единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах. По словам спортсмена, рекордную шайбу он забил в ворота российского вратаря Ильи Сорокина.

Национальная хоккейная лига поместила российского нападающего на логотипы в своих социальных сетях.

Хоккеист обратился к россиянам после рекорда

Овечкин обратился к россиянам после того, как побил рекорд Уэйна Гретцки. Он также поблагодарил свою маму и жену за поддержку.

Спасибо всем, кто собрался здесь! Спасибо, россияне! Мы сделали это! Александр Овечкин Нападающий «Вашингтон Кэпиталс»

Видео с поздравлениями от матери хоккеиста Татьяны Овечкиной показали на кубе в ходе торжественной церемонии. «Я тобой очень горжусь. Люблю тебя, люблю тебя очень-очень сильно. Я думаю, что сейчас гордится тобой и папа. Он многое сделал для того, чтобы ты стал таким хорошим игроком, чтобы ты стал нормальным хорошим парнем», — сказала она. Во время просмотра видеопоздравления спортсмен прослезился.

Гретцки прокомментировал побитый Овечкиным рекорд

Уэйн Гретцки прокомментировал то, что российский нападающий побил его рекорд. Он поздравил Овечкина и его семью, а также назвал важным присутствие сыновей хоккеиста на историческом матче.

Все рекорды должны быть побиты, но я не думал, что рекорд по голам может быть превзойден Уэйн Гретцки Канадский хоккеист

Ранее Овечкин рассказал, что Гретцки перед матчем с «Чикаго Блэкхокс» в личной беседе попросил россиянина забросить три шайбы и побить снайперский рекорд лиги.

Спортсмен впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки по количеству заброшенных шайб в регулярных чемпионатах лиги шесть лет назад. Материал, где Овечкин говорит о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.

Овечкина поздравили в России

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк поздравил 39-летнего хоккеиста и назвал рекорд великим достижением великого спортсмена.

Когда-нибудь хоккейную четверть нашего века будут называть «эпохой Овечкина» Владислав Третьяк Президент Федерации хоккея России

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин отметил, что рекорд хоккеиста значим для всего мирового сообщества. Глава Континентальной хоккейной лиги Алексей Морозов, в свою очередь, подчеркнул, что Овечкин является главным лицом российского и мирового хоккея на протяжении последних двух десятилетий.

Также заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отметила, что рекорды для Овечкина являются нормальным состоянием. Она выразила уверенность, что он сохранит мотивацию играть дальше.

Это его профессия и жизнь — забивать голы. Он выдающийся игрок. У него по-другому и быть не может, он так живет Татьяна Тарасова Заслуженный тренер СССР

Спортсмена также поздравили в посольстве России в США. «От души поздравляем Александра Овечкина с великим достижением — лучший игрок в истории!» — говорится в сообщении дипмиссии.