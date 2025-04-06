Овечкин обратился к россиянам после рекорда

Хоккеист Овечкин поблагодарил россиян после того, как побил рекорд Гретцки в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин обратился к россиянам после того, как побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

«Спасибо всем, кто собрался здесь! Спасибо, россияне! Мы сделали это!» — заявил хоккеист. Он поблагодарил свою маму и жену за поддержку. Также Овечкин отметил, что забил рекордную шайбу в ворота российского вратаря Ильи Сорокина.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.