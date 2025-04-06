Третьяк отреагировал на рекорд Овечкина

Третьяк назвал рекорд Овечкина по количеству голов в НХЛ великим достижением

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк отреагировал на то, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Третьяк поздравил 39-летнего хоккеиста и назвал рекорд великим достижением великого спортсмена. «Когда-нибудь хоккейную четверть нашего века будут называть "эпохой Овечкина"» — заявил он.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.