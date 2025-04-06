Гретцки прокомментировал побитый Овечкиным рекорд

Уэйн Гретцки поздравил Овечкина с тем, что хоккеист побил его рекорд в НХЛ

Канадский хоккеист Уэйн Гретцки прокомментировал то, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин побил его рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит РИА Новости.

Гретцки поздравил Овечкина и его семью, а также назвал важным присутствие сыновей хоккеиста на историческом матче. «Все рекорды должны быть побиты, но я не думал, что рекорд по голам может быть превзойден», — заявил канадец.

Овечкин забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». Ему удалось сделать это в 1487 матчах и стать единоличным рекордсменом лиги. Гретцки забил 894 шайбы за карьеру в 1487 матчах.

Овечкин впервые поставил себе цель побить рекорд Гретцки шесть лет назад. Материал, где хоккеист рассуждает о возможности побить рекорд канадца, вышел 3 апреля 2019 года.