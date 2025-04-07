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11:30, 7 апреля 2025Моя страна

Россияне резко заинтересовались отдыхом в одном регионе страны

TourDom.ru: Спрос на отдых в Крыму вырос на 49 процентов в конце марта
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

Спрос на отдых в Крыму вырос на 49 процентов в конце марта — начале апреля. Об этом сообщило издание TourDom.ru со ссылкой на данные компании Travelline.

Как пишет источник, россияне резко заинтересовались отдыхом в этом регионе страны благодаря его дешевизне. «Крым дешевле других направлений даже при большей продолжительности тура из-за демократичных цен, наличия акций для жителей Южного федерального округа», — отметили в туроператоре «Алеан».

Так, средний чек на туры по полуострову составляет 101 тысячу рублей. Для сравнения: отдых в Сочи туристам обходится в 110 тысяч, а в Геленджике — в 150 тысяч.

Ранее в Краснодаре открыли первое инклюзивное кафе. Его создали для социальной адаптации и трудоустройства людей с аутизмом и ментальными нарушениями.

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