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09:36, 7 апреля 2025Силовые структуры

Россиянин создал ОПС по занятию проституцией и похищал для работы в нем одиноких женщин

В Красноярске задержали 17 членов ОПС по подозрению в организации проституции
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Красноярске сотрудники силовых структур задержали 17 членов организованного преступного сообщества (ОПС) по подозрению в организации проституции на территории двух регионов. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель главка Следственного комитета (СК) России по Красноярскому краю и Хакасии Юлия Арбузова.

Из них 12 мужчин и пять женщин в возрасте от 17 до 38 лет. Им предъявлено обвинение по статьям об организации и занятии проституцией.

По данным СК, в 2018 году 36-летний местный житель создал ОПС для оказания интимных услуг и привлек к его деятельности родственников и знакомых. Сообщество функционировало на протяжении семи лет в Красноярском крае и Новосибирской области. В нем существовала четкая структура и подразделения, в том числе охрана, бухгалтер, водители и группа быстрого реагирования.

Одиноких девушек, которые должны были оказывать интимные услуги, участники ОПС подыскивали и насильно похищали. Похищенных незаконно удерживали, заставляли заниматься проституцией и наказывали, в том числе физически, за непослушание. Всего в преступления были вовлечены более 20 женщин, большинство из которых оказывали интимные услуги бесплатно.

Организатор криминального бизнеса находится в СИЗО. В отношении его сообщников решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее в Санкт-Петербурге Выборгский районный суд приговорил женщину к шести годам лишения свободы продававшую девственниц и несовершеннолетних в Дубай и Ниццу.

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