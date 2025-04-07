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09:26, 7 апреля 2025Путешествия

Россиянин устроил дебош в баре Таиланда и пропал в местной тюрьме

Shot: Россиянин попал в тюрьму после дебоша в баре Паттайи
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Isen Stocker / Shutterstock / Fotodom

Российский турист устроил дебош в баре Таиланда, попал в местную тюрьму и перестал выходить на связь с семьей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, 22-летний IT-специалист Алексей из Волгограда приехал на курорт Паттайя 22 марта. Он отдыхал в трехзвездочном отеле Royal star suits, ходил на пляж и каждый день созванивался с матерью.

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Последний раз женщина разговаривала с сыном вечером 4 апреля. Он был на мотоцикле, а потом связь внезапно прервалась. Мать предположила, что Алексей попал в аварию, и начала разыскивать сына.

Через два дня турист позвонил семье сам. Выяснилось, что россиянин устроил пьяный дебош в баре, после чего оказался в полицейском участке. Правоохранители привезли Алексея в отель за деньгами и разрешили ему позвонить, однако с тех пор судьба россиянина неизвестна.

При этом мать Алексея рассказала, что в прошлом году его обокрали на Пхукете. Мужчина познакомится там с местной жительницей, которая опоила его и забрала из его номера наличные и ценные вещи.

Ранее другого россиянина задержали на острове Панган за пьяное вождение. В машине нашли две электронные сигареты, хранение и употребление которых запрещено в Таиланде.

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