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18:00, 7 апреля 2025Моя страна

Россиянка распознала мошенников по грубому тону и сберегла 1,5 миллиона рублей

МВД: Жительница Уфы распознала мошенников и сберегла 1,5 миллиона рублей
Алина Черненко

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Жительница Уфы не попалась на уловки телефонных мошенников и сберегла 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на странице МВД по Республике Башкортостан «ВКонтакте».

По данным источника, 76-летней россиянке позвонила якобы бывшая коллега из Набережных Челнов. Она рассказала, что в организации произошла утечка персональных данных и посоветовала следовать указаниям третьих лиц.

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После этого женщине начали звонить псевдосотрудники Федеральной службы безопасности. Они пытались убедить россиянку перевести накопления на «безопасный счет». Однако бдительная пенсионерка распознала аферистов по грубому тону, обратилась в полицию и сохранила свои сбережения.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с объявлениями на подъездах. Злоумышленники начали размещать листовки с опасными QR-кодами, в которых содержатся ссылки на фишинговые сайты или вредоносные программы.

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