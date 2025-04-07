Россиянка распознала мошенников по грубому тону и сберегла 1,5 миллиона рублей

МВД: Жительница Уфы распознала мошенников и сберегла 1,5 миллиона рублей

Жительница Уфы не попалась на уловки телефонных мошенников и сберегла 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщается на странице МВД по Республике Башкортостан «ВКонтакте».

По данным источника, 76-летней россиянке позвонила якобы бывшая коллега из Набережных Челнов. Она рассказала, что в организации произошла утечка персональных данных и посоветовала следовать указаниям третьих лиц.

После этого женщине начали звонить псевдосотрудники Федеральной службы безопасности. Они пытались убедить россиянку перевести накопления на «безопасный счет». Однако бдительная пенсионерка распознала аферистов по грубому тону, обратилась в полицию и сохранила свои сбережения.

Ранее россиян предупредили о новой схеме мошенничества с объявлениями на подъездах. Злоумышленники начали размещать листовки с опасными QR-кодами, в которых содержатся ссылки на фишинговые сайты или вредоносные программы.

