Россиянку осудили за получение выплат на несуществующих детей

В Брянске вынесли приговор женщине за получение выплат на несуществующих детей

В Брянске суд оштрафовал на 250 тысяч рублей местную жительницу, получавшую выплаты за несуществующих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области.

Россиянка признана виновной по части 3 статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат в крупном размере») УК РФ. Она возместила ущерб государству в добровольном порядке.

По данным ведомства, осужденная предоставила в уполномоченные органы недостоверные данные о рождении двух детей, за что ей выплатили 1,2 миллиона рублей.

Ранее в Мытищах задержали женщину за мошенничество с субсидиями на 24 миллиона рублей.