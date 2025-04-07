Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
14:51, 7 апреля 2025Силовые структуры

Россиянку осудили за получение выплат на несуществующих детей

В Брянске вынесли приговор женщине за получение выплат на несуществующих детей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Andrew Angelov / Shutterstock / Fotodom

В Брянске суд оштрафовал на 250 тысяч рублей местную жительницу, получавшую выплаты за несуществующих детей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Брянской области.

Россиянка признана виновной по части 3 статьи 159.2 («Мошенничество при получении выплат в крупном размере») УК РФ. Она возместила ущерб государству в добровольном порядке.

По данным ведомства, осужденная предоставила в уполномоченные органы недостоверные данные о рождении двух детей, за что ей выплатили 1,2 миллиона рублей.

Ранее в Мытищах задержали женщину за мошенничество с субсидиями на 24 миллиона рублей.

    Обсудить
    Последние новости

    Россия ударила «Искандером» по гостинице с наемниками ВСУ. Разбор завалов попал на видео

    Бывший украинский дипломат обвинил Зеленского в занижении потерь

    В Челябинске запустили поздравительные ролики в честь побившего рекорд Овечкина

    Названо количество квартир дешевле 10 миллионов рублей в Москве

    Глава немецкой партии осудила идею готовить школьников к войне

    Зависимость России от турецких лимонов оценили

    Дачникам назвали способы снять боль в спине после работы в огороде

    Экстрадированные из Бразилии двое россиян получили сроки за многомиллионное мошенничество

    Самолет придавил трех человек из-за поломки подъемника

    Российский бизнесмен похитил имущество на миллиард рублей и получил срок

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше