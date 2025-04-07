Российская песня возглавила топ Apple Music на Украине

Песня башкирской группы Ay Yola Homay возглавила топ Apple Music на Украине

Песня российской группы Ay Yola возглавила топ сервиса Apple Music на Украине. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Политика страны».

Башкирский этно-коллектив занял первое место в рейтинге со своим главным хитом Homay («Хумай»). Трио опередило украинских исполнителей, среди которых оказались такие звезды, как Monatik и «Бумбокс».

Ay Yola — трио из Уфы, состоящее из солистки Адель Шайхитдиновой, ее отца Руслана, который играет на клавишных и бас-гитаре, а также второго вокалиста Рината Рамазанова, фронтмена фолк-группы «Аргымак». Группа исполняет песни на башкирском языке. В сервисе «Яндекс.Музыка» у Ay Yola более миллиона слушателей в месяц. Название хита «Хумай» с персидского переводится как «птица, предвещающая счастье». В народных эпосах персонаж Хумай изображается в виде девушки-лебедя, являющейся дочерью царя птиц Самрау и Солнца.

Ранее стало известно, что группа Ay Yola попала в топ мирового чарта Shazam.