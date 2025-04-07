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20:20, 7 апреля 2025Культура

Российская песня возглавила топ Apple Music на Украине

Песня башкирской группы Ay Yola Homay возглавила топ Apple Music на Украине
Ольга Коровина

Кадр: AY YOLA / VK

Песня российской группы Ay Yola возглавила топ сервиса Apple Music на Украине. Об этом сообщает местный Telegram-канал «Политика страны».

Башкирский этно-коллектив занял первое место в рейтинге со своим главным хитом Homay («Хумай»). Трио опередило украинских исполнителей, среди которых оказались такие звезды, как Monatik и «Бумбокс».

Ay Yola — трио из Уфы, состоящее из солистки Адель Шайхитдиновой, ее отца Руслана, который играет на клавишных и бас-гитаре, а также второго вокалиста Рината Рамазанова, фронтмена фолк-группы «Аргымак». Группа исполняет песни на башкирском языке. В сервисе «Яндекс.Музыка» у Ay Yola более миллиона слушателей в месяц. Название хита «Хумай» с персидского переводится как «птица, предвещающая счастье». В народных эпосах персонаж Хумай изображается в виде девушки-лебедя, являющейся дочерью царя птиц Самрау и Солнца.

Ранее стало известно, что группа Ay Yola попала в топ мирового чарта Shazam.

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