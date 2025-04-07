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10:13, 7 апреля 2025Россия

Российская школьница обвалила потолок в ТЦ из-за оброненных электронных сигарет

В Петербурге школьница обвалила потолок в ТЦ из-за оброненных сигарет
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

В Санкт-Петербурге школьница обвалила потолок в торговом центре (ТЦ) «Фиолент» из-за оброненных электронных сигарет. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По данным издания, юная россиянка поднималась на эскалаторе, когда нечаянно уронила электронку. Спустя несколько минут подросток перелезла через двигающиеся ступени и оказалась на техническом потолке.

В результате школьница провалилась в ресторан быстрого питания «Бургер Кинг». Она получила несколько травм и растяжение связок.

До этого стало известно, что в городе Тихвин Ленинградской области 12-летний гимназист употребил снюс на перемене и попал в реанимацию.

Ребенка доставили в больницу с отравлением неизвестным веществом. Медики тогда назвали его состояние крайне тяжелым.

ЖЗЛ
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