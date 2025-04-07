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12:32, 7 апреля 2025Бывший СССР

Стали известны подробности наступления российских войск в Сумской области

Марочко: ВС России продвинулись к Локне и Юнаковке
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска, заняв Басовку, продвинулись к Юнаковке и оказались на окраинах Локни. О наступлении Вооруженных сил России в Сумской области рассказал в беседе с ТАСС подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

«Наши военнослужащие уже освободили Басовку, практически находятся в Локне и идут по направлению Юнаковки», — рассказал экс-военный.

Он отметил, что наступление в Сумской области необходимо, чтобы нарушить логистику остатков группировки Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Ранее стало известно о продвижении российских войск к трассе в Юнаковке Сумской области. Занятие дороги позволит нарушить снабжение подразделений ВСУ в Курской области.

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